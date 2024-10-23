Си Цзиньпин призвал Россию и Китай укреплять стратегическое сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани указал на необходимость углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость.