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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай укреплять стратегическое сотрудничество

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай укреплять стратегическое сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани указал на необходимость углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость.

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