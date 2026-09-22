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Царьград

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В Кузбассе запустят пополнение чужих счетов через банкоматы с 1 октября

В Кузбассе запустят пополнение чужих счетов через банкоматы с 1 октября

С 1 октября в Кузбассе через Систему быстрых платежей можно будет вносить наличные через банкомат одного банка на счёт в другом, однако участие кредитных организаций в сервисе добровольное, а разовое пополнение ограничено 25 тысячами рублей.

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