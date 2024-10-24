Инженер Волков: мошенники применяют новую схему обмана с счетчиками

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана с газовыми счетчиками. Они ходят по домам под предлогом внезапной проверки, а затем манипулируют жильцами, говоря о якобы принятых законах и требованиях переустановить оборудование, предупредил в беседе с RT главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.