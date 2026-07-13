Группировкой "Запад" за сутки уничтожено 93 тяжёлых квадрокоптера ВСУ

Также было уничтожено 45 бунктов управления БПЛА и столько же самих дронов.В течение суток силы группировки войск "Запад" ВС России уничтожили 93 тяжёлых квадрокоптера противника, сообщил ТАСС начальник пресс‑центра группировки Иван Бигма.
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