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Военные новости ★ спецоперация

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«На плиточке в блиндаже чайку делаю, а у самого руки дрожат. Земля сыпется. Думаю: чай с землёй — ничего страшного.

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