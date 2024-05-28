«На плиточке в блиндаже чайку делаю, а у самого руки дрожат. Земля сыпется. Думаю: чай с землёй — ничего страшного.
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«На плиточке в блиндаже чайку делаю, а у самого руки дрожат. Земля сыпется. Думаю: чай с землёй — ничего страшного.
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