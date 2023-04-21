СССР-Россия

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Британия ввела санкции против россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Британия ввела санкции против россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Великобритания расширила антироссийские санкции из-за приговора тележурналисту и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в РФ).

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