Великобритания расширила антироссийские санкции из-за приговора тележурналисту и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в РФ).
Популярные статьи
- Многовекторность закончилась: Казахстану придется принять новые правила игры Москвы
- «Что-то пошло не так»: новое турне Лаврова ознаменовало начало необратимых последствий для США
- в Турции был арестован и доставлен в тюрьму за кражу в магазине антикварных карманных часов великий архимандрит Константинопольского патриархата...
Свежие комментарии