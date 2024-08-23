Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые особенности форума «Технопром-2024»

Новосибирская область готова к проведению XI «Технопрома» – международный форум технологического развития, организаторами которого выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, СО РАН и НГУ, пройдет в нашем регионе уже на следующей неделе.
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