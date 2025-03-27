В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал "наркотическим бредом" оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян.
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