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Нижегородская правда

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Благоустройство общественных пространств в Кулебаках оценил Партийный десант ЕР

Благоустройство общественных пространств в Кулебаках оценил Партийный десант ЕР

Партийный десант во главе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» городского округа города Кулебаки Павлом Игошиным и главой местного самоуправления Артемом Паятелевым оценил благоустроенные объекты в городе Кулебаки.

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