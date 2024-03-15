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В Анголе 50 человек умерли после того, как выпили жидкость для проверки на колдовство

В Анголе 50 человек умерли после того, как выпили жидкость для проверки на колдовство

Среди сельских жителей широко распространена вера в ведьм.Более 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли в Анголе после того, как их заставили выпить жидкость, которая, по местным поверьям, является тестом для общения с темными силами.

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