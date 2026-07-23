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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист объяснил, как аннулировать SIM-карту, оформленную мошенниками

Юрист объяснил, как аннулировать SIM-карту, оформленную мошенниками

Ключевым шагом становится немедленная блокировка номера — оператор обязан приостановить услуги после подтверждения личности заявителя В наше время номер телефона стал полноценным цифровым идентификатором человека.

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