Кировчанкам предлагают зарплату за материнство, а нижегородкам медаль: как регионы борются за демографию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе пресс-конференции с журналистами высказался о поддержке материнства и детства в свете наступающего года семьи.
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