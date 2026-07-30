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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о лучшем друге Мело: «Мы делаем в туре одно и то же. Хотя, конечно, это как бы разные виды спорта: я играю одиночку, а он – пару»

Вторая ракетка мира Александр Зверев считает парника Марсело Мело своим лучшим другом. «Мой самый-самый-самый лучший друг – бразильский теннисист.

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