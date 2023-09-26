Что нельзя делать в день похорон родственника?

Похороны близкого человека это всегда неприятный,энергозатратный и эмоционально напряженный день. Кроме стандартной суеты связанной с организацией важно ещё не запутаться в традициях и соблюсти все общепринятые нормы, чтобы согласно религии и даже суевериям не сделать ничего лишнего.
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