Что нельзя делать в день похорон родственника?

Похороны близкого человека это всегда неприятный,энергозатратный и эмоционально напряженный день. Кроме стандартной суеты связанной с организацией важно ещё не запутаться в традициях и соблюсти все общепринятые нормы, чтобы согласно религии и даже суевериям не сделать ничего лишнего.