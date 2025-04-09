Почему пенсионный возраст в России увеличивают до 70 лет Юлия ЧелкановаПенсионный возраст в России остается актуальной темой для обсуждения в обществе и среди экспертов.
Почему пенсионный возраст в России увеличивают до 70 лет
Комментарии
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АР
Александр Р
Это что? пробный шар или бред собачий, имеющий целью провокацию? Особенно заголовок статьи ну прямо жизнеутверждающий...
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16 час.
ГА
Гришаев Александр
Это в думе нихрена не делать и протирать штаны можно до 70 и 80! А реально работающие люди уже к 60 годам изношены. не говоря уже об тяжелых условиях труда.
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16 час.
Василий Лыгин
Власти, планируя повышение пенсионного возраста до 70 лет, одновременно должны провести анализ и убедиться, что предпенсионеры 65-70 будут обеспечены посильным трудом с достойным заработком.
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16 час.
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