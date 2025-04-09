Почему пенсионный возраст в России увеличивают до 70 лет

Это что? пробный шар или бред собачий, имеющий целью провокацию? Особенно заголовок статьи ну прямо жизнеутверждающий...

ГА

Гришаев Александр

Это в думе нихрена не делать и протирать штаны можно до 70 и 80! А реально работающие люди уже к 60 годам изношены. не говоря уже об тяжелых условиях труда.