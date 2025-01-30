Три человека пострадали в ДТП в Лахденпохском районе

Авария произошла накануне, 29 января, сообщили в МВД Карелии. По предварительным данным 69-летний водитель Renault Duster не учел дорожные и метеорологические условия и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
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