Тюменские автоинспекторы и общественники организовали для подростков интерактивную площадку дорожной безопасности

В Тюмени в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели интерактивную программу для детей и подростков, посвященную безопасности нахождения на улицах и во дворах.
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