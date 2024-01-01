Сталин и Израиль На вопросы "ЗАВТРА" отвечает историк, публицист Николай АНИСИН. "ЗАВТРА". Николай Михайлович, 20 лет назад вы издали книгу "Звонок от Сталина", где была версия, что главную роль в создании государства Израиль сыграл Иосиф Виссарионович Сталин.