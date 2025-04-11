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Тульские новости

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Объем инвестиций в основной капитал Тульской области увеличился на 15,3%

Объем инвестиций в основной капитал Тульской области увеличился на 15,3%

В Тульской области инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства, а также объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, составили более 206, 8 млрд рублей в 2024 году.

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