Главный раввин России Лазар попал в больницу с сотрясением мозга после танцев в синагоге

Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован в Москве с тяжелым сотрясением мозга. Он получил травму во время празднования Симхат Тора в Марьиной Роще в минувшую субботу, 7 октября, сообщил руководитель пресс-службы главного раввина России Борух Горин.