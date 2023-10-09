Главный раввин России Лазар попал в больницу с сотрясением мозга после танцев в синагоге

Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован в Москве с тяжелым сотрясением мозга. Он получил травму во время празднования Симхат Тора в Марьиной Роще в минувшую субботу, 7 октября, сообщил руководитель пресс-службы главного раввина России Борух Горин.
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