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Владислава Ховалыга и Андрея Сата зарегистрировали кандидатами на пост главы Тувы

ТАСС, 4 августа. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг - от "Единой России" и специалист Центра организации дорожного движения Андрей Сат - от Партии роста зарегистрированы кандидатами на выборы главы Тувы 19 сентября.

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