Сегодня без электричества окажутся только жители Астрахани и на продолжительное время

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00. В понедельник, 14 апреля, плановые отключения электричества коснулись всех районов РЭС Астрахани: Самое короткое отключение продлится 9 часов, самое длительное – 11 часов.
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