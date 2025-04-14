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Сегодня без электричества окажутся только жители Астрахани и на продолжительное время

Сегодня без электричества окажутся только жители Астрахани и на продолжительное время

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00. В понедельник, 14 апреля, плановые отключения электричества коснулись всех районов РЭС Астрахани:  Самое короткое отключение продлится 9 часов, самое длительное – 11 часов.

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