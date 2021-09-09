Медвежий угол

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Я бы разве что за своим ребенком бросилась с обрыва...

Я бы разве что за своим ребенком бросилась с обрыва...

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Ирина
Ну во-первых ,пишут ,что Зиничев и кинорежиссер были друзьями , а во-вторых ,это позор ,что главный спасатель РФ погиб из-за несоблюдения техники безопасности .
Юдкевич Сергей
Какая же ты идиотка. Это инстинкт нормального мужчины. Офицера.
Ирина
При чем здесь какой-то инстинкт ,дебил ? Если бы соблюдалась техника безопасности ,никого не надо было бы спасать .
Евгений
Справедливости ради хотелось бы заметить, что при спасении людей зачастую решающим фактором является время, которого может не быть. Подавляющее количество случаев по спасению происходит именно с нарушением техники безопасности. Выполнив все положенные инструкцией предписания, можно уже не напрягаться... спасать уже некого.
Сергей Росси
Какая же ты сучка. Человек погиб, а ты ещё нашла говна, чтоб облить ещё даже не похороненного. Я к комми спокойно относился, но вот вылезла все таки сучья морда и гадит.
Юлия Маслова
Когда-то давно,еще в СССР,мы писали сочинение на тему "Есть ли в мирной жизни место подвигу?". Есть! Вот только зачастую это следствие чужой халатности,разгильдяйства и несоблюдения правил техники безопасности
Владимир Медведев
Дура ты
Ирина
Какие же убогие у кремлеботов методички .
bianka Белая
Я добавлю- ты не дура. Хуже. Ты обычная сволочь.
Татьяна Бушмелева
Она таки завистливая эгоистичная дура с гордыней. Такие обычно провозглашают что нужно жить только для себя и не делать никому добра а только брать... а потом бесятся когда другими восхищаются или благодарят за взаимовыручку, доброту или спасение. У таких как она люди нуждающиеся в помощи всегда "сами виноваты" только к ним должны относится по другому - им все и всегда обязаны. Здесь все кто беснуется такого склада.
Татьяна Браун
Кроме как тварь, тебе больше ничего сказать нельзя.
bianka Белая
Это - типичная " коммунистка", собирательный образ нынешних камуниздов- зюгановцев. Люди без совести.
Виктор Шиховцев
В данном конкретном случае сработал простой инстинкт человека помочь другому человеку. При чём тут ЕР или ещё что-то? Зачем валить всё в кучу и при чём тут политика? А власть, равно как и партия власти, полностью уничтожила всякое к себе доверие. Посмотрите, что сделал за 21 год Сталин и что Путин. Это просто дармоед!
реванш
причем здесь партия? наша ЕР это сборище уб....в, которым на народ абсолютно наплевать. п
Владимир Курюкин
Да то, что ты сейчас не от большого ума вещаешь тоже заслуга ЕР и власти. Каркай, придут комми, уверен, вякнуть не успеешь как получишь нечто в виде коммиталибана в том числе и с системой их наказаний
реванш
за примерами далеко ходить не надо, полно вокруг каждого. Просто есть у нас в Отечестве еще ЛЮДИ, которые, как говорил один умный человек "правильные книжки в детстве читали", и им не безразлична судьба своей страны, вот на них и держится еще Отечество. Не станет их и придет тогда "большой полярный писец" всему. продадут и сдадут все и всех. А партия это просто нахлебники и клопы на теле страны.
Leonid Demyanov
Героя -спасателя не ЕР воспитала.
Виталий
Не удивление, а восхищение вызывают поступки таких людей. И не надо давать политический окрас этому подвигу. В экстремальных ситуациях инстинкт самосохранения у способных на героизм не срабатывает. Этим качествам богаты только настоящие россияне, ответственные за тех, кто рядом. Вечная память тебе, герой! Да, именно так нужно оценивать попытку помочь попавшему в беду.
Алла Щенева (Белоусова)
А при чём здесь ЕР? Я не думаю, что генерал пожертвовал своей жизнью ради поднятия рейтинга ЕР. Он поступил как человек, как спасатель. Побольше таких генералов, которые заботятся о людях, а не своей шкуре. Соболезнование семье и близким.
Горыныч
ер теперь примазывается к подвигу Мужчины!
Татьяна Козина (Дейнега)
Автор, не я одна называю тебя сукой! И это радует! Я писала тебе однажды - мелко плаваешь, ж... наружу. Не доросла ты до таких понятий, как "героический поступок спасателей" , "отдать жизнь за другого", "пожертвовать собой". Ты даже не сука, собака за хозяином с обрыва прыгнет - нелюдь и быдло, вот ты кто!
Татьяна Бушмелева
Это люди категорически одинокие по идейным (либеральным) соображениям, и от этого озлобленные. Ну и зависть чужой славе, даже посмертной им покоя не даёт.
Виктор Муравьев
Был у нас на месторождении тоже геройский случай: Шли работы по очистке электродегидратора нефти. Рабочие, очищавшие установку ушли на обед. Оператор подал напряжение 24кВ на сетки рядом стоящего, задействованного дегидратора. Но из-за ошибки электромонтажа напряжение пришло в открытый дегидратор, который очищали. Некто проходит мимо и решает поглядеть - как идут дела, много ли грязи ещё осталось. Залезает на полкорпуса внутрь и касается электродной сетки. Мир праху, вечный упокой. Немногим позже идёт мимо другой, тоже смелый человек. Видит, из установки торчит нижняя половина человека, оттуда же валит дым с запахом жаренного мяса, и раздаётся шипящее потрескивание - жаркое подгорает. Не задумываясь ни о чём ни секунды, герой бросается на помощь трупу, хватает его за ноги, чтобы вытащить беднягу наружу... Продолжать?
Татьяна Бушмелева
Это вы про что? Про то что если вы попадёте в беду то вам на помощь приходить не нужно?
Юлия Маслова
это про то,что чья-то халатность может стОить жизни
Виктор Муравьев
Тот, второй, остался жив! Получив мощный электроудар он отлетел назад, к леерам, которые, слава богу, были надёжно сварены, и поэтому он не упал вниз с десятиметровой высоты. Именно он рассказал, как пытался оказать помощь трупу, и лишь после неожиданной электрошоковой встряски сообразил, что всегда, прежде, чем что-либо делать, нужно подумать как это делать, и вспомнить в данном случае правила освобождения человека от действия электрического тока. А насчёт вашего выпада, замечу только, что приходить на помощь пострадавшему нужно, но так, чтобы спасти пострадавшего, а не погибнуть самому.
Владимир Барашкин
Спасибо за печальный материал!!! Я считаю, это тупой поступок!!! Или "Поступок телохранителя", командир должен был организовать мгновенно спасение несчастного и неуклюжего журналиста!!!
bianka Белая
Да уж, настоящие херои, вроде вас, завсегда идут в обход.
Ирина
Это просто трагическое происшествие из-за безалаберности . А враги коммунистов девальвировать истинную ценность государственных наград .
bianka Белая
Поражаюсь, сколько у нас своих хохлов! Поясняю: хохол- это психотип, а не национальность, сосредоточены они преимущественно вна Украине ( вирус там особый, что ли), но , увы, и у нас их немало. Это в их ментальности радоваться чужому горю, особенно " москальскому", глумливо ржать, роняя гнилые зубы. А Евгению Зиничеву- низкий поклон. Настоящий, смелый, мужественный человек. Спасибо. Светлая память. Очень, очень жаль.
Рауф Растов
Суть этого трагического события заключается в гибели двух настоящих мужчин России. Гибель Александра Мельника стала роковым случайным результатом его профессиональной дотошности и полной самоотдачи в процессе создания добротного и качественного съёмочного материала. Он, конечно, мог бы не рисковать, выбрав более безопасное место для съёмок и ограничившись лишь формальным исполнением своей работы. Однако своей добросовестной работой он в итоге вознёс себя на жертвенный алтарь кинооператорского искусства. Поэтому даже эта случайная гибель талантливого режиссёра и оператора не должна нами представляться как нелепая или бессмысленная. В нашей огромной стране просто невозможно везде поставить ограждения в дикой природе, а работу нужно сделать срочно. В таких условиях некоторое пренебрежение смертельным риском для таких фанатично преданных своему делу людей являются оборотной стороной проявления отчаянной смелости ради достижения отличных результатов своей работы. При аналогичных обстоятельствах и по такой же причине весной 2002 г. года погиб великолепный актер и режиссёр Андрей Ростоцкий. Он погиб, упав с 30-метровой высоты, выбирая место для съёмок в гористой части окрестностей Сочи, лично исследуя водопад Девичьи слезы. Героическая гибель главы МЧС Евгения Зиничева, отважно и без каких-либо раздумий бросившегося спасать погибавшего человека, навсегда останется примером храброго и самоотверженного поступка, примером верности своему служебному долгу, примером следования завету наших героических предков: «Сам погибай, а товарища выручай!» Своими последними мгновениями своей жизни он заслужил долгую светлую память о себе и он навсегда останется в отечественном Пантеоне Славы.
моряк океанский
не понятно, что тут обсуждают, не имея достоверной информации о происшествии. одно точно - жалко, что погибли люди.
Alex Немо
Он в первую очередь ОФИЦЕР, а значит, с его точки зрения, он просто выполнил свой долг - спасал или пытался спасти жизнь человека в зоне своей ответственности. Да это не просто, но если бы он выжил то точно сказал бы - Я делаю свое дело! И ЕР тут не причем. Он просто настоящий руский МУЖИК. Земля ему пухом. Мои соболезнования семье.
Николай Денисов
Скорее не жизнь , а смерть. Генерал герой, но не уверен что таких героев в рядах ЕР много. Скорее единицы, у которых болит душа за порученное дело. Гораздо больше генералов взяточников со своими дворцами. Статистика!

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