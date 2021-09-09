Я бы разве что за своим ребенком бросилась с обрыва...

Медвежий уголПолитикаЯ бы разве что за своим ребенком бросилась с обрыва...Анастасия Миронова Вчера смотрели в новостях учения МЧС в Арктике: тушение пожара на ледоколе, резка корпуса судна лазером.Вернуться к статье3411НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаНу во-первых ,пишут ,что Зиничев и кинорежиссер были друзьями , а во-вторых ,это позор ,что главный спасатель РФ погиб из-за несоблюдения техники безопасности .ЮСЮдкевич СергейКакая же ты идиотка. Это инстинкт нормального мужчины. Офицера.ИИринаПри чем здесь какой-то инстинкт ,дебил ? Если бы соблюдалась техника безопасности ,никого не надо было бы спасать .ЕвгенийСправедливости ради хотелось бы заметить, что при спасении людей зачастую решающим фактором является время, которого может не быть. Подавляющее количество случаев по спасению происходит именно с нарушением техники безопасности. Выполнив все положенные инструкцией предписания, можно уже не напрягаться... спасать уже некого.Сергей РоссиКакая же ты сучка. Человек погиб, а ты ещё нашла говна, чтоб облить ещё даже не похороненного. Я к комми спокойно относился, но вот вылезла все таки сучья морда и гадит.Юлия МасловаКогда-то давно,еще в СССР,мы писали сочинение на тему "Есть ли в мирной жизни место подвигу?". Есть! Вот только зачастую это следствие чужой халатности,разгильдяйства и несоблюдения правил техники безопасностиВладимир МедведевДура тыИИринаКакие же убогие у кремлеботов методички .bianka БелаяЯ добавлю- ты не дура. Хуже. Ты обычная сволочь.Татьяна БушмелеваОна таки завистливая эгоистичная дура с гордыней. Такие обычно провозглашают что нужно жить только для себя и не делать никому добра а только брать... а потом бесятся когда другими восхищаются или благодарят за взаимовыручку, доброту или спасение. У таких как она люди нуждающиеся в помощи всегда "сами виноваты" только к ним должны относится по другому - им все и всегда обязаны. Здесь все кто беснуется такого склада.Татьяна БраунКроме как тварь, тебе больше ничего сказать нельзя.bianka БелаяЭто - типичная " коммунистка", собирательный образ нынешних камуниздов- зюгановцев. Люди без совести.Виктор ШиховцевВ данном конкретном случае сработал простой инстинкт человека помочь другому человеку. При чём тут ЕР или ещё что-то? Зачем валить всё в кучу и при чём тут политика? А власть, равно как и партия власти, полностью уничтожила всякое к себе доверие. Посмотрите, что сделал за 21 год Сталин и что Путин. Это просто дармоед!реваншпричем здесь партия? наша ЕР это сборище уб....в, которым на народ абсолютно наплевать. пВладимир КурюкинДа то, что ты сейчас не от большого ума вещаешь тоже заслуга ЕР и власти. Каркай, придут комми, уверен, вякнуть не успеешь как получишь нечто в виде коммиталибана в том числе и с системой их наказанийреваншза примерами далеко ходить не надо, полно вокруг каждого. Просто есть у нас в Отечестве еще ЛЮДИ, которые, как говорил один умный человек "правильные книжки в детстве читали", и им не безразлична судьба своей страны, вот на них и держится еще Отечество. Не станет их и придет тогда "большой полярный писец" всему. продадут и сдадут все и всех. А партия это просто нахлебники и клопы на теле страны.Leonid DemyanovГероя -спасателя не ЕР воспитала.ВиталийНе удивление, а восхищение вызывают поступки таких людей. И не надо давать политический окрас этому подвигу. В экстремальных ситуациях инстинкт самосохранения у способных на героизм не срабатывает. Этим качествам богаты только настоящие россияне, ответственные за тех, кто рядом. Вечная память тебе, герой! Да, именно так нужно оценивать попытку помочь попавшему в беду.Алла Щенева (Белоусова)А при чём здесь ЕР? Я не думаю, что генерал пожертвовал своей жизнью ради поднятия рейтинга ЕР. Он поступил как человек, как спасатель. Побольше таких генералов, которые заботятся о людях, а не своей шкуре. Соболезнование семье и близким.Горынычер теперь примазывается к подвигу Мужчины!Татьяна Козина (Дейнега)Автор, не я одна называю тебя сукой! И это радует! Я писала тебе однажды - мелко плаваешь, ж... наружу. Не доросла ты до таких понятий, как "героический поступок спасателей" , "отдать жизнь за другого", "пожертвовать собой". Ты даже не сука, собака за хозяином с обрыва прыгнет - нелюдь и быдло, вот ты кто!Татьяна БушмелеваЭто люди категорически одинокие по идейным (либеральным) соображениям, и от этого озлобленные. Ну и зависть чужой славе, даже посмертной им покоя не даёт.Виктор МуравьевБыл у нас на месторождении тоже геройский случай: Шли работы по очистке электродегидратора нефти. Рабочие, очищавшие установку ушли на обед. Оператор подал напряжение 24кВ на сетки рядом стоящего, задействованного дегидратора. Но из-за ошибки электромонтажа напряжение пришло в открытый дегидратор, который очищали. Некто проходит мимо и решает поглядеть - как идут дела, много ли грязи ещё осталось. Залезает на полкорпуса внутрь и касается электродной сетки. Мир праху, вечный упокой. Немногим позже идёт мимо другой, тоже смелый человек. Видит, из установки торчит нижняя половина человека, оттуда же валит дым с запахом жаренного мяса, и раздаётся шипящее потрескивание - жаркое подгорает. Не задумываясь ни о чём ни секунды, герой бросается на помощь трупу, хватает его за ноги, чтобы вытащить беднягу наружу... Продолжать?Татьяна БушмелеваЭто вы про что? Про то что если вы попадёте в беду то вам на помощь приходить не нужно?Юлия Масловаэто про то,что чья-то халатность может стОить жизниВиктор МуравьевТот, второй, остался жив! Получив мощный электроудар он отлетел назад, к леерам, которые, слава богу, были надёжно сварены, и поэтому он не упал вниз с десятиметровой высоты. Именно он рассказал, как пытался оказать помощь трупу, и лишь после неожиданной электрошоковой встряски сообразил, что всегда, прежде, чем что-либо делать, нужно подумать как это делать, и вспомнить в данном случае правила освобождения человека от действия электрического тока. А насчёт вашего выпада, замечу только, что приходить на помощь пострадавшему нужно, но так, чтобы спасти пострадавшего, а не погибнуть самому.Владимир БарашкинСпасибо за печальный материал!!! Я считаю, это тупой поступок!!! Или "Поступок телохранителя", командир должен был организовать мгновенно спасение несчастного и неуклюжего журналиста!!!bianka БелаяДа уж, настоящие херои, вроде вас, завсегда идут в обход.ИИринаЭто просто трагическое происшествие из-за безалаберности . А враги коммунистов девальвировать истинную ценность государственных наград .bianka БелаяПоражаюсь, сколько у нас своих хохлов! Поясняю: хохол- это психотип, а не национальность, сосредоточены они преимущественно вна Украине ( вирус там особый, что ли), но , увы, и у нас их немало. Это в их ментальности радоваться чужому горю, особенно " москальскому", глумливо ржать, роняя гнилые зубы. А Евгению Зиничеву- низкий поклон. Настоящий, смелый, мужественный человек. Спасибо. Светлая память. Очень, очень жаль.Рауф РастовСуть этого трагического события заключается в гибели двух настоящих мужчин России. Гибель Александра Мельника стала роковым случайным результатом его профессиональной дотошности и полной самоотдачи в процессе создания добротного и качественного съёмочного материала. Он, конечно, мог бы не рисковать, выбрав более безопасное место для съёмок и ограничившись лишь формальным исполнением своей работы. Однако своей добросовестной работой он в итоге вознёс себя на жертвенный алтарь кинооператорского искусства. Поэтому даже эта случайная гибель талантливого режиссёра и оператора не должна нами представляться как нелепая или бессмысленная. В нашей огромной стране просто невозможно везде поставить ограждения в дикой природе, а работу нужно сделать срочно. В таких условиях некоторое пренебрежение смертельным риском для таких фанатично преданных своему делу людей являются оборотной стороной проявления отчаянной смелости ради достижения отличных результатов своей работы. При аналогичных обстоятельствах и по такой же причине весной 2002 г. года погиб великолепный актер и режиссёр Андрей Ростоцкий. Он погиб, упав с 30-метровой высоты, выбирая место для съёмок в гористой части окрестностей Сочи, лично исследуя водопад Девичьи слезы. Героическая гибель главы МЧС Евгения Зиничева, отважно и без каких-либо раздумий бросившегося спасать погибавшего человека, навсегда останется примером храброго и самоотверженного поступка, примером верности своему служебному долгу, примером следования завету наших героических предков: «Сам погибай, а товарища выручай!» Своими последними мгновениями своей жизни он заслужил долгую светлую память о себе и он навсегда останется в отечественном Пантеоне Славы.МОморяк океанскийне понятно, что тут обсуждают, не имея достоверной информации о происшествии. одно точно - жалко, что погибли люди.Alex НемоОн в первую очередь ОФИЦЕР, а значит, с его точки зрения, он просто выполнил свой долг - спасал или пытался спасти жизнь человека в зоне своей ответственности. Да это не просто, но если бы он выжил то точно сказал бы - Я делаю свое дело! И ЕР тут не причем. Он просто настоящий руский МУЖИК. Земля ему пухом. Мои соболезнования семье.Николай ДенисовСкорее не жизнь , а смерть. Генерал герой, но не уверен что таких героев в рядах ЕР много. Скорее единицы, у которых болит душа за порученное дело. Гораздо больше генералов взяточников со своими дворцами. Статистика!Комментировать
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