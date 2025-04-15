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Blue Origin показала, как женский экипаж New Shepard провел суборбитальный полет

Blue Origin показала, как женский экипаж New Shepard провел суборбитальный полет

Экипаж миссии NS-31 (слева направо): Лорен Санчес, Кэти Перри, Аиша Боу, Керианн Флинн, Гейл Кинг и Аманда Нгуен / © Blue Origin На борту капсулы находились будущая жена основателя компании Blue Origin Лорен Санчес, певица Кэти Перри, предприниматель Аиша Боу, правозащитница Аманда Нгуен, журналист Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн.

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