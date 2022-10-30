Народные Новости

859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    что они выпендриваются ? Неужели не хотят  мирной жизни ?Путин рассказал о...
  • Olga Andreadi (Андреади)
    глупая чухонка,русские обогатили мир  наукой и культурой.а она только по подиуму мотылять способна.Эстонская модель ...
  • Вера Голубь
    Жаль, психиатрия уже похоже не работает.Эстонская модель ...

Гатилов: Россия не видит активных предложений по урегулированию кризиса от Украины

Гатилов: Россия не видит активных предложений по урегулированию кризиса от Украины

Москва не наблюдает каких-либо инициатив по урегулированию украинского кризиса со стороны Киева. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх