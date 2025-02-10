В НАТО признали мощь ядерного оружия России

М

ММ

Пока мы тут наслаждаемся наличием непобедимого ядерного оружия бритты тихонько пробираются через заднее крыльцо с помощью мигрантов и захватывают власть в России. Судьи, прокуроры и менты уже работают не на русских, а на мигрантов. Никакие ракеты не помогут, если власть захватят одномоментно по всей стране банды мигрантов. А русских стараются воспитать беззащитными и не могущими защищать себя и свои семьи!