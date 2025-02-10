Недавно был подведён окончательный итог идущего противостояния, когда в НАТО официально признали: мощь ядерного оружия такова, что альянс не смеет нападать на Россию.
В НАТО признали мощь ядерного оружия России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Для Америки НАТО - чемодан без ручки, кучка приспособленцев - халявщиков и болтунов.
Ответить
17 час.
М
ММ
Пока мы тут наслаждаемся наличием непобедимого ядерного оружия бритты тихонько пробираются через заднее крыльцо с помощью мигрантов и захватывают власть в России. Судьи, прокуроры и менты уже работают не на русских, а на мигрантов. Никакие ракеты не помогут, если власть захватят одномоментно по всей стране банды мигрантов. А русских стараются воспитать беззащитными и не могущими защищать себя и свои семьи!
Ответить
17 час.
Румина Мавлеева
Спасибо советскому народу и КПСС, Сталину и Берию за то.что думали о будущей стране..
Ответить
15 час.
Свежие комментарии