Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В НАТО признали мощь ядерного оружия России

В НАТО признали мощь ядерного оружия России

Недавно был подведён окончательный итог идущего противостояния, когда в НАТО официально признали: мощь ядерного оружия такова, что альянс не смеет нападать на Россию.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Для Америки НАТО - чемодан без ручки, кучка приспособленцев - халявщиков и болтунов.
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17 час.
М
ММ
Пока мы тут наслаждаемся наличием непобедимого ядерного оружия бритты тихонько пробираются через заднее крыльцо с помощью мигрантов и захватывают власть в России. Судьи, прокуроры и менты уже работают не на русских, а на мигрантов. Никакие ракеты не помогут, если власть захватят одномоментно по всей стране банды мигрантов. А русских стараются воспитать беззащитными и не могущими защищать себя и свои семьи!
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17 час.
Румина Мавлеева
Спасибо советскому народу и КПСС, Сталину и Берию за то.что думали о будущей стране..
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15 час.
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