Кроссовер GAC GS8 сгорел. А GAC отказались компенсировать убытки и менять сгоревшую машину на новую

Покупая новенький автомобиль, автомобилисты хотят на нём просто ездить и менять расходники. Купив новую машину мы рассчитываем, что даже если проблемы и недоработку будут на автомобиле, то их обязательно устранит дилер по гарантии.
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