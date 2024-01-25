МО: бойцы захватили блиндаж в тылу ВСУ и офицера, пришедшего к ним с проверкой

Бойцы неназванной штурмовой группы Вооружённых сил России заняли позиции украинской армии, а также взяли в плен офицера ВСУ, который пришёл в окоп с проверкой, думая, что там до сих пор находятся украинские военные.
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