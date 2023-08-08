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Первым соперником Медведева на «Мастерсе» в Торонто станет Арнальди

Первым соперником Медведева на «Мастерсе» в Торонто станет Арнальди

Определился первый соперник российского теннисиста Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто. Во втором круге соревнований россиянин встретится с итальянцем Маттео Арнальди, который на старте турнира обыграл чеха Вашека Поспишила со счётом 6:4, 6:4.

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