Первым соперником Медведева на «Мастерсе» в Торонто станет Арнальди

Определился первый соперник российского теннисиста Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто. Во втором круге соревнований россиянин встретится с итальянцем Маттео Арнальди, который на старте турнира обыграл чеха Вашека Поспишила со счётом 6:4, 6:4.