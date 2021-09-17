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Теперь безработные России могут обращаться в вытрезвители

Теперь безработные России могут обращаться в вытрезвители

  Ближайшее время станет для алкоголиков всей страны новой точкой отсчёта в их нелёгкой судьбе. К нам вернулись вытрезвители.

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Евгений Антонов
Это прекрасная кормушка для младшего состава внутренних дел и небольшой амбарчик для высшего
Александр Дубков
а тюрьмы для богатых строятся
Валерий Федосеев
Злая ирония у автора, видимо бывший клиент вытрезвителей? А в больнице грязного, вонючего, рядом с больными в палате, лучше? Я испытал такое удовольствие, никому не пожелаю.
vic 19511
Всё верно, безденежные и совсем пьяные там не нужны. Современный вытрезвитель думаю, что ни чем не будет отличатся от советских. Никакой помощи кроме объема денег там. Не будет. Проллобировали кормушку.
NVS66 SergeiShulepov
В Москву студентом ездил так недорого в вытрезвителе ночевал и в вагонах которые в отстойниках. В вытрезвителе лучше и дешевле.
vic 19511
25 рублей не дорого + 10 рублей за появление в не трезвом виде. Не хило жил или деньги сам не заробатывал.
Скиф Туран
Автор прав, пьяных в вытрезвители не брали, забирали слегка выпивших. Хобби у ментов, в то время такое было, выискивать людей с запашком. Если человек пытался доказать своё трезвое состояние, то то могли его побуцкать, составить протокол о "сопротивлении", обобрать до копейки, составить письмо на работу. После отдыха в отрезвителе, с деньгами оттуда никто не выходил.
NVS66 SergeiShulepov
У нас 1979г. в ресторане приносили водку, закуску. После первой выпитой милиция забирала в вытрезвитель.
Дмитрий Демочкин
Совок возвращается!( УВЫ!

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