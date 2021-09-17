Теперь безработные России могут обращаться в вытрезвители

Политика как она естьПолитикаТеперь безработные России могут обращаться в вытрезвители Ближайшее время станет для алкоголиков всей страны новой точкой отсчёта в их нелёгкой судьбе. К нам вернулись вытрезвители.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений АнтоновЭто прекрасная кормушка для младшего состава внутренних дел и небольшой амбарчик для высшегоАлександр Дубкова тюрьмы для богатых строятсяВалерий ФедосеевЗлая ирония у автора, видимо бывший клиент вытрезвителей? А в больнице грязного, вонючего, рядом с больными в палате, лучше? Я испытал такое удовольствие, никому не пожелаю.V1vic 19511Всё верно, безденежные и совсем пьяные там не нужны. Современный вытрезвитель думаю, что ни чем не будет отличатся от советских. Никакой помощи кроме объема денег там. Не будет. Проллобировали кормушку.NVS66 SergeiShulepovВ Москву студентом ездил так недорого в вытрезвителе ночевал и в вагонах которые в отстойниках. В вытрезвителе лучше и дешевле.V1vic 1951125 рублей не дорого + 10 рублей за появление в не трезвом виде. Не хило жил или деньги сам не заробатывал.Скиф ТуранАвтор прав, пьяных в вытрезвители не брали, забирали слегка выпивших. Хобби у ментов, в то время такое было, выискивать людей с запашком. Если человек пытался доказать своё трезвое состояние, то то могли его побуцкать, составить протокол о "сопротивлении", обобрать до копейки, составить письмо на работу. После отдыха в отрезвителе, с деньгами оттуда никто не выходил.NVS66 SergeiShulepovУ нас 1979г. в ресторане приносили водку, закуску. После первой выпитой милиция забирала в вытрезвитель.Дмитрий ДемочкинСовок возвращается!( УВЫ!Комментировать
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