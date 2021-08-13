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Эсеры выдвинули на свердловские выборы многодетных родителей

Эсеры выдвинули на свердловские выборы многодетных родителей

Возглавляет областной список руководитель свердловского отделения эсеров Андрей Кузнецов Свердловская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов от партии «Справедливая Россия — За Правду» на выборы в Законодательное собрание региона.

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