Эсеры выдвинули на свердловские выборы многодетных родителей

Возглавляет областной список руководитель свердловского отделения эсеров Андрей Кузнецов Свердловская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов от партии «Справедливая Россия — За Правду» на выборы в Законодательное собрание региона.
Возглавляет областной список руководитель свердловского отделения эсеров Андрей Кузнецов Свердловская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов от партии «Справедливая Россия — За Правду» на выборы в Законодательное собрание региона.
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