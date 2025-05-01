В Ереване обвинили Баку в обстреле армянского села, продолжавшегося 4 часа

Беспрерывный обстрел в течение 4 часов вели вооруженные силы Азербайджана по селу Хнацах Сюникской области Армении прошлой ночью, написал секретарь фракции «Честь имею» Национального Собрания Армении Тигран Абрамян 1 мая на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).