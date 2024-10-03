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Царьград

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Три минуты длилась истерика, а потом его вышвырнули: В Москве бородач перешёл на крик из-за требования оплатить проезд

Три минуты длилась истерика, а потом его вышвырнули: В Москве бородач перешёл на крик из-за требования оплатить проезд

На юго-западе Москвы иностранный специалист решил устроить себе бесплатную поездку на автобусе с кайфом, но вместо этого с ним случилась истерика перед контролёрами.

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Комментарии
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ГВ
Геннадий Васильевич
До чего же довели страну! Чюрки вонючие качают права, да их сажать надо, пусть работают на благо России, а потом пинка под зад.
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12 час.
СБ
Сергей Бунцов
Хотят привилегий нагло
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9 час.
Дмитрий Гурин
Где как а на СК без проблем организуют массаж почек.... даже инструменты в наличии
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9 час.

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