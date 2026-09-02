Мужчина пережил прямое попадание молнии

Инцидент произошёл, когда мужчина шёл по улице под зонтом к стоматологу. Разряд угодил ему прямо в ногу, однако Томас Фахми не только выжил, но и смог самостоятельно добраться до врачей.
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