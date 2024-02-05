Лукашенко призвал наладить поставки российской рыбы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наладить прямые поставки рыбы с Камчатки. «Будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере», — сказал он в ходе встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.