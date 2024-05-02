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Шольц не хочет трогать русские активы, опасаясь возмездия за преступления предков-нацистов

Шольц не хочет трогать русские активы, опасаясь возмездия за преступления предков-нацистов

Вчера 258 прочитали В связи с планами Запада по изъятию замороженных российских активов, Берлин категорически выступает против этой инициативы, как сообщает Wall Street Journal.

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Комментарии
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Лев Добрый
Всегда говорили, что поганый запад любит только силу, но мы всегда говорили, что это не наш метод. Теперь пользуемся плодами своего метода!👀👈🤠😎
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