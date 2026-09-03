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Царьград

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Физиолог развеял миф об обязательных восьми стаканах воды в день

Физиолог развеял миф об обязательных восьми стаканах воды в день

Эта норма возникла из-за ошибки цитирования доклада 1945 года. Современные исследования доказывают, что потребность в жидкости индивидуальна и зависит от множества факторов.

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