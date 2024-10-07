Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Последние новости от Юрия Подоляки на сегодня, 07.10.2024: российская армия развивает успех на Селидовском и Угледарском направлениях

Последние новости от Юрия Подоляки на сегодня, 07.10.2024: российская армия развивает успех на Селидовском и Угледарском направлениях

Последние новости от Юрия Подоляки на сегодня, 07.10.2024: российская армия развивает успех на Селидовском и Угледарском направлениях Вооруженные силы России продолжают продвигаться на нескольких участках фронта, не давая украинской армии закрепляться на новых рубежах обороны.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Майданный сотник пидоряка и тут отметился.
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