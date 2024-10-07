Последние новости от Юрия Подоляки на сегодня, 07.10.2024: российская армия развивает успех на Селидовском и Угледарском направлениях Вооруженные силы России продолжают продвигаться на нескольких участках фронта, не давая украинской армии закрепляться на новых рубежах обороны.