Последние новости от Юрия Подоляки на сегодня, 07.10.2024: российская армия развивает успех на Селидовском и Угледарском направлениях Вооруженные силы России продолжают продвигаться на нескольких участках фронта, не давая украинской армии закрепляться на новых рубежах обороны.
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