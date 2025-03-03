Русская весна
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Русская весна

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По Украине всем нужно ответить на вопрос на много сотен миллиардов баксов

По Украине всем нужно ответить на вопрос на много сотен миллиардов баксов

Бывший военнослужащий Народной милиции ДНР, военный корреспондент Дмитрий Астрахань прокомментировал начавшийся после скандальной встречи Зеленского, Трампа и Вэнса спор о дальнейшей судьбе Украины и роли Зеленского.

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