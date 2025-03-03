Бывший военнослужащий Народной милиции ДНР, военный корреспондент Дмитрий Астрахань прокомментировал начавшийся после скандальной встречи Зеленского, Трампа и Вэнса спор о дальнейшей судьбе Украины и роли Зеленского.
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