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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер об аварии: «Не знаю, что в итоге случилось – что-то странное»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Италии, высказавшись о сражении с Льюисом Хэмилтоном на старте заезда, а также о своей аварии.

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