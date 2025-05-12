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  • галина
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«Ультиматум не для Кремля»: эксперт озвучил настоящую цель Запада — сломать Трампа

«Ультиматум не для Кремля»: эксперт озвучил настоящую цель Запада — сломать Трампа

Hu Yousong\XinHua\Global Look Press Политический обозреватель Андрей Пинчук без прикрас обозначает суть предложенного Западом месячного перемирия.

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