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Региональная Юридическая Служба

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С 22 октября банки обязаны интегрировать информацию о мошенниках из базы данных ЦБ в свои системы

С 22 октября банки обязаны интегрировать информацию о мошенниках из базы данных ЦБ в свои системы

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости  С 22 октября хорошие новости 2024 сегодня вступают в силу новые требования для банков, касающиеся интеграции информации о мошенниках из базы данных Центрального банка.

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