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Украинский венчурный фонд ZAS Ventures инвестировал $400 000 в американский Robutler

Украинский венчурный фонд ZAS Ventures инвестировал $400 000 в американский Robutler

Украинский венчурный фонд ZAS Ventures инвестировал $400 тыс. в американский стартап Robutler, который развивает платформу с бесплатными программными приложениями.

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