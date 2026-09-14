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ТАСС

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Директор ЗАЭС заявил, что МАГАТЭ видит неприкрытые удары Украины по станции

Директор ЗАЭС заявил, что МАГАТЭ видит неприкрытые удары Украины по станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, явно видят, что именно украинская армия наносит удары по атомной станции и ее городу - спутнику Энергодару, особенно после обострения ситуации минувшей весной, однако в своих отчетах МАГАТЭ все еще не называет ВСУ источником ударов.

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