Директор ЗАЭС заявил, что МАГАТЭ видит неприкрытые удары Украины по станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, явно видят, что именно украинская армия наносит удары по атомной станции и ее городу - спутнику Энергодару, особенно после обострения ситуации минувшей весной, однако в своих отчетах МАГАТЭ все еще не называет ВСУ источником ударов.