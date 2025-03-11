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Царьград

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Мошенники используют самозапрет на кредиты для обмана через "Госуслуги"

Мошенники используют самозапрет на кредиты для обмана через "Госуслуги"

Мошенники начали использовать недавно введённый самозапрет на кредиты для обмана граждан. Они звонят от имени сотрудников "Госуслуг", утверждая, что запрет установлен ошибочно, и предлагают перейти по фишинговой ссылке для "исправления".

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