На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву за распугивание скота

Ребенка изъяли из семьи и передали на воспитание биологическому отцу В Республике Алтай приговорили к трем годам принудительных работ 27-летнюю жительницу села Черга, которая в качестве наказания привязала к дереву шестилетнего сына, сообщает РИА Новости.