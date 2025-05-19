На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву за распугивание скота

Ребенка изъяли из семьи и передали на воспитание биологическому отцу В Республике Алтай приговорили к трем годам принудительных работ 27-летнюю жительницу села Черга, которая в качестве наказания привязала к дереву шестилетнего сына, сообщает РИА Новости.
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