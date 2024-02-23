«Бутербродекс» вырос на 1,8 пункта: какие продукты подорожали

В первой половине февраля «Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, вырос на 1,8 пункта, до 134,7 пункта, пишет РИА Новости.
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