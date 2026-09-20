АДГ лидирует с 37% на выборах в земле ФРГ Мекленбург — Передняя Померания

АДГ лидирует с 35,5% голосов на выборах в парламент немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания. Это следует из данных экзитпола от 20 сентября.
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