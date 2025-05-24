Очередная вариация на тему Skoda Karoq. Рассекречен Jetta VS8 — самый просторный кроссовер Jetta, который может появиться в России

Китайский Минпром рассекретил новую модель Jetta — совместного бренда FAW и Volkswagen. Автомобиль станет самым крупным в линейке, впрочем, отличия от продающегося в России кроссовера VS7 — в миллиметрах.
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