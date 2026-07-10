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У Испании 8-й полуфинал ЧМ/Евро – поражение было только в одном

Испания сыграет с Францией в своем восьмом полуфинальном матче чемпионата мира/чемпионата Европы. Команда тренера Луиса де ла Фуэнте победила Бельгию (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

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